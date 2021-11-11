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Vali Atay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

11.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Atay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Önceliğimiz, can ve mal kaybını azaltmak, hasar gören kritik binaların onarımlarını kısa sürede yapmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı yönetmeliklere uygun inşa etmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Atay, 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, 22 yıl önce yaşanan iki büyük depremin yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasına, zarar görmesine neden olduğunu anımsattı.

Depremin yıl dönümünde bir kez daha bu derin hüznü ve acıyı yüreklerinde yaşadıklarını vurgulayan Atay, "Talihsiz yaşadığımız bu acı tecrübe, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı. 'Deprem öldürmez, bina öldürür' sözünü asla unutmamalıyız. Önceliğimiz, can ve mal kaybını azaltmak, hasar gören kritik binaların onarımlarını kısa sürede yapmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı yönetmeliklere uygun inşa etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Atay, depremlerin her zaman olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan risklerin azaltılmasına öncelik veren risk yönetimini sağlamaktır. Tehlike ve risklerin önceden tespiti, olası zararların önlenmesi, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanmıştır. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, ilimizin de deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara ve Düzce depremleriyle tedbirler artırılmış, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

AFAD tarafından 240 bin kişiye deprem eğitimi verildiğini de aktaran Atay, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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