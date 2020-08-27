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Vali Atay hem denetledi hem maske dağıttı

DÜZCE HABERLERİ  | 27.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Sağlık Müdürü Dr.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte pazarda korona virüs önlemlerini inceleyerek, pazarcılara ve vatandaşlara önlemler hakkında hatırlatmalar yaptı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın öncülüğünde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın katılımıyla kontrollü sosyal hayat döneminde “Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla başlatılan denetimler Aziziye Mahallesi Pazaryeri ile devam etti. Denetim kapsamında 112, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği denetimler Aziziye Mahallesi Pazaryerinde yapıldı. Pazaryeri esnafı ile vatandaşlara Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca vatandaşlara ve esnaflara maske, sosyal mesafe ve temizlik hatırlatması yapılarak, broşür ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Denetimin ardından Vali Cevdet Atay yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimiz büyük oranda maske kullanımına dikkat ediyor, bu bilinçle devam etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmadan tedbirlere uyalım, salgının yayılmasına izin vermeyelim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağız” dedi.

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