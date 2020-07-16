Vali Atay, LGS’de Türkiye birincisini ağırladı

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri olan Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün’ü Vali Cevdet Atay makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün’de tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı ve Türkiye birincilerinden biri oldu.

Valisi Cevdet Atay Türkiye birincisi olarak Düzce’ye büyük bir gurur yaşatan Alperen Ün ve ailesini Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Okul Müdürü Muhsin Celep ile birlikte makamında kabul ederek, tebrik etti ve başarısından dolayı ödüllendirdi.



