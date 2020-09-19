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Vali Atay, Standard Profil’i ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 19.09.2020 08:42 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Cevdet Atay, Standard Profil Fabrikası’nı ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Standard Profil Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki ve çalışanlarla sohbet eden Vali Atay, Standard Profil tarihi, tesis ve üretim ile ilgili bilgi aldı.
Vali Atay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ferhat Acar, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ile birlikte Standard Profil Düzce Fabrikası’nı ziyaret etti. Vali Atay ve beraberindeki heyeti Standard Profil Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki ve fabrika yöneticileri karşıladı.
Vali Atay, dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu’nun ülkeye ve Düzce ekonomisine sağladığı katma değer ile ilgili Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki’den bilgiler aldı. Dakiki, Vali Atay’a, SP’nin tarihçesini, sektördeki ve dünyadaki yerini, üretim teknolojilerini, dünya çapındaki üretim tesisleri hakkında bilgi verdi. Fabrika içinde gerçekleştirilen saha turu sırasında, Vali Atay ve beraberindeki heyet AR-GE merkezi, kalıphane, laboratuvar, hamur dairesi ve üretim alanlarını gezerek Standard Profil’in ürün ve üretim teknolojilerini yerinde görme fırsatı buldu. Saha turunda bölüm yöneticileri, yönettikleri birimler hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı.
Standard Profil Grubu olarak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisine yönelik gerekli tüm tedbirleri alarak üretime devam ettiğini belirten Afşin Dakiki, “Düzce’de bin 250 arkadaşımızla birlikte çalışmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz " dedi.

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