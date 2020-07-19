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Vali Atay ve Kaymakam Öztürk sel felaketini unutmadı

DÜZCE HABERLERİ  | 19.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 18 temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinin yıldönümünde Düzce Valisi Cevdet Atay,Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ahmet Minder ve Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk birlikte Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret etti.

Vali Atay ve Kaymakam Öztürk sel felaketini unutmadı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 18 temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinin yıldönümünde Düzce Valisi Cevdet Atay,Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ahmet Minder ve Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk birlikte Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret etti. Geçen yıl 18 Temmuz’daki sel felaketinde 4’ü çocuk toplam 7 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.
Köy halkıyla sohbet edip bilgi alan Vali Atay,"bu tür felaketlerin birdaha yaşanmaması temennisinde bulunuyorum, sel felaketinde ölen vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine tekrar baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Vali Atay ve Kaymakam Öztürk sel felaketini unutmadı

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