Vali Atik, çalışan gazetecileri unutmadı

Denizli Vali Ali Fuat Atik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Basın mensuplarının milletin duygularına tercüman olduğunu belirten Vali Atik, “Millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik kutlama mesajı yayımladı. Basının toplumun genel talebini kamuoyuna yansıtma görevini üstlendiğini söyleyen Vali Atik, “İletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından biri olan Gazetecilik mesleğinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. İlkeli ve doğru bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır” dedi.

“Bu ulvi mesleği yerine getiren basın mensuplarımızın günü kutlu olsun”

Bölgenin gelişmesinde basın mensuplarının büyük rol oynadığını belirten Vali Atik, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiasının her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu ulvi mesleği, büyük bir özveriyle yerine getiren ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

