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Vali Atik ve Başkan Zolan birbirlerine çalışmalarında başarılar diledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Atik ve Başkan Zolan birbirlerine çalışmalarında başarılar diledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Zolan, Denizli’ye hizmet etmeye devam edeceklerini, vatandaşların rahatı, huzur ve güveni için birlikte çalışacaklarını söyledi.
10 Haziran’da açıklanan valiler kararnamesi ile Denizli’ye atanan Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a iade-i ziyarette bulundu. Vali Atik’i Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Mustafa Ünal, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcıları karşıladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Atik’e yeni görevinde başarılar diledi. Hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Zolan, el ele omuz omuza Denizli’ye hizmet etmeye devam edeceklerini, vatandaşların rahatı, huzur ve güveni için birlikte çalışacaklarını belirtti.
Vali Atik ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesinin örnek hizmetleri olduğunu söyledi. Vali Atik, Başkan Zolan’a çalışmalarında başarılar diledi.

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