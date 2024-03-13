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Vali Aydoğdu, 1992 Erzincan Depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenleri yad etti

İHA İHA
13.03.2024 10:08
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1992 Erzincan Depreminin 32. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Aydoğdu, 1992 Erzincan Depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenleri yad etti

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kan ağlıyor Erzincan’ın dağları. Viran kaldı mor sümbüllü bağları. Sivas’a geliyor kalan sağları. Şikayetim kimden kime ne deyim. Güzide Erzincan’ın bundan tam 32 yıl önce 13 Mart 1992 yılında canından can koptu. Yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmesine ve yüzlerce insanımızın da yaralanmasına sebep olan Erzincan Depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biridir.
13 Mart tarihinde sönen ocaklar ve umutların sızısı 32 yıl geçse de hala yüreğimizdedir. 1992 depremi sadece fiziksel yıkım değil, aynı zamanda derin bir acı ve üzüntü de bıraktı. 13 Mart 1992 tarihi Erzincan için tarihe geçmiş bir felakettir. Yüce Munzur dağlarının dumanla kaplandığı ve gözyaşlarının facia sahnelerine karıştığı o gün derin acı ve üzüntü bırakmıştır. 1992 depremi hemşehrilerimizle birlikte depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı sürekli hatırlatan bir tarih olacaktır. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, ailelerine ve Erzincanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyoruz.”

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Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:37
İkindi
15:56
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Mengüceli eczanesi
Merkez
Çayirli eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
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