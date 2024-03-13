Vali Aydoğdu, 1992 Erzincan Depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenleri yad etti

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kan ağlıyor Erzincan’ın dağları. Viran kaldı mor sümbüllü bağları. Sivas’a geliyor kalan sağları. Şikayetim kimden kime ne deyim. Güzide Erzincan’ın bundan tam 32 yıl önce 13 Mart 1992 yılında canından can koptu. Yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmesine ve yüzlerce insanımızın da yaralanmasına sebep olan Erzincan Depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biridir.

13 Mart tarihinde sönen ocaklar ve umutların sızısı 32 yıl geçse de hala yüreğimizdedir. 1992 depremi sadece fiziksel yıkım değil, aynı zamanda derin bir acı ve üzüntü de bıraktı. 13 Mart 1992 tarihi Erzincan için tarihe geçmiş bir felakettir. Yüce Munzur dağlarının dumanla kaplandığı ve gözyaşlarının facia sahnelerine karıştığı o gün derin acı ve üzüntü bırakmıştır. 1992 depremi hemşehrilerimizle birlikte depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı sürekli hatırlatan bir tarih olacaktır. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, ailelerine ve Erzincanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyoruz.”

