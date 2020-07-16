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Vali Aydoğdu Rektör Şahin’i ziyaret etti

AKSARAY HABERLERİ  | 16.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Vali Aydoğdu Rektör Şahin’i ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’i ziyaret etti.
Kısaca kampüs hakkında bilgiler veren ve ASÜ’nün, kendisiyle aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında akademik bakımdan üst basamaklarda olduğunu kaydeden Rektör Şahin, fiziki bakımdan kampüste ciddi bir eksiğin kalmadığını, yeni dönemde iç derinliği yükseltecek işlere yoğunlaştıklarını belirtti. Pandemi münasebetiyle yılın bir bölümünü öğrencilerden uzak geçirdiklerini, bu süreçte eğitim çalışmalarının uzaktan öğretim modeliyle yürütüldüğünü söyleyen Prof. Şahin, “Üniversitemiz, uzaktan öğretim sürecini en başarılı şekilde yöneten üniversiteler arasındadır. Altyapımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni döneme dair hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor” dedi. Amaçlarının toplumsal karşılığı olan iyi işleri çoğaltmak olduğunu da kaydeden ASÜ Rektörü, “Bu minvalde şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz, kurum olarak, sorumluluk alanımız dâhilinde üzerimize düşen her ödevi titizlikle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Vali Aydoğdu ise Rektör Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, süreç içerisinde yapılabilecek çalışmaların istişaresiyle tamamlandı.

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