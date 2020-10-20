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Vali Ayhan, gençlere tavsiyelerde bulundu

SİVAS HABERLERİ  | 20.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milleti bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak amacıyla Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce Instagram sayfası açıldı.Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Instagram sayfasında yayına başlayan ’5 Dakika Ara’ programıyla, kanaat ve fikir önderlerini, gençlere tanıtmak, hatıralar ve tavsiyeler eşliğinde gençlerle buluşturmak amaçlanıyor.Ayda bir düzenlenecek olan “5 Dakika Ara” programının ilk konuğu Sivas Valisi Salih Ayhan oldu.

Gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milleti bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak amacıyla Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce Instagram sayfası açıldı.
Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Instagram sayfasında yayına başlayan ’5 Dakika Ara’ programıyla, kanaat ve fikir önderlerini, gençlere tanıtmak, hatıralar ve tavsiyeler eşliğinde gençlerle buluşturmak amaçlanıyor.
Ayda bir düzenlenecek olan “5 Dakika Ara” programının ilk konuğu Sivas Valisi Salih Ayhan oldu. Vali Ayhan programda başarılı hayat hikayesinin yanı sıra gençlere tavsiyelerde bulundu.
Vali Ayhan ayrıca Instagram sayfasını açarak güzel çalışmalara imza atan İl Müftülüğüne teşekkür ederek; “Sizlerin gayretleri ve açtığınız bu anlamlı sayfa aracılığı ile öncelikle gençlerimize rehberlik edebildimse ne mutlu bana. Güzel paylaşımlarınız ve geleceği en güzel şekilde yönlendirme gayretinde olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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