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Vali Ayhan: “Kışı yük olarak değil, nimet olarak görüyoruz”

SİVAS HABERLERİ  | 15.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.Sivas İl Özel İdaresi kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Sivas’ta kırsalda yaşayan vatandaşların sorunsuz kış mevsimi geçirmesini amaç edinen tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.
Sivas İl Özel İdaresi kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Sivas’ta kırsalda yaşayan vatandaşların sorunsuz kış mevsimi geçirmesini amaç edinen tüm hazırlıklarını tamamladı. Sivas Valisi Salih Ayhan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarına katılacak olan personeller ile bir araya geldi.
Vali Salih Ayhan’ın yanı sıra, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cengiz Nayman, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mürvet İnce, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner ile teknik personeller de programda yer aldı.
Yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını ve Sivas olarak tüm kurumlar ile birlikte kışa hazır olunduğunu ifade eden Vali Ayhan, “İl genelinde 10 bin kilometrenin üzerinde yol ağı bulunmaktadır. İl genelinde yaklaşık bin civarında personel ve 500 civarında araçla sahada olacağız. Kışı rahmet ve bereket olarak görüyoruz, kâbus olarak görmüyoruz. Kar yağışı ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Kışı yük olarak değil, nimet olarak değerlendiriyoruz. Coğrafyayı iyi tanıyan, tecrübesi olan ekibimizle birlikte bu işi başaracağız. Sivas halkı müsterih olsun. Ulaşımı aksatmadan, öncelikleri iyi belirleyerek Sivas’ımızın kış dönemini huzurlu, kazasız ve belasız bir şekilde geçirmesi için çalışacağız. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz. Acele etmeden sabırlı olarak ve asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istirham ediyoruz. 7 gün 24 saat 112 hattına arzu, istek ve sorunları iletebilirler. Personellerimizin kazasız bir sezon geçirmesini, kış sezonunun ise bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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