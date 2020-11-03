Vali Ayhan’dan öğrencilere virüs uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığının planlamaları doğrultusunda 5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı bu kapsamda Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Ayhan; corona virüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ayhan, öğrencilere kitap hediye ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

