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Vali Aykut Pekmez, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe köyünde evleri zarar görerek AFAD’ın kurduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Aykut Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.Güngörmüş ve Su Tepe köyünde AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdüren depremzede aileleri ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, “Doğal afetten etkilenen Gerger ve Sincikli vatandaşların yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak seferber olduk.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.
Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe köyünde evleri zarar görerek AFAD’ın kurduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.
Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Aykut Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.
Güngörmüş ve Su Tepe köyünde AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdüren depremzede aileleri ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, “Doğal afetten etkilenen Gerger ve Sincikli vatandaşların yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak seferber olduk. 24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan Gerger ve Sincik ilçelerimize bağlı köylerinde önemli ölçüde etkilendiği deprem sonrası mevsimin kış olması dolayısıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılar çektiğini, ancak bu sıkıntıları sabır ve azimle çalışarak el birliği ile aşacağız” diye konuştu.

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