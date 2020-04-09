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Vali Aykut Pekmez’in 10 Nisan Polis Haftası mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, türk polis Teşkilatının 175.

Vali Aykut Pekmez’in 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, türk polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Aykut Pekmez, iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle cennet yurdumuzun, şanlı bayrağımızın ve aziz milletimizin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.
Vali Pekmez, “Türk Polis Teşkilatımız, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyi atılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilemektedir.
Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle bugüne kadar büyük başarılara imza atan emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir” dedi.
Polis teşkilatının korona virüs ile mücadelede etkin rol oynadığını dile getiren Pekmez, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakârca görev yaparak amansız bir mücadele veren polis teşkilatımız, dünyanın ve ülkemizin de koronavirüs tehditi altında olduğu bugünlerde salgınla mücadelede ülke çapında üstlendiği görevlerdeki hassasiyetinin yanında yardım faaliyetlerindeki fedakârlıklarıyla da ön plana çıkmaktadır.
Unutmayalım ki; milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin özverisi kadar bizlere de görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle herkesin polisi kendi vicdanı olduğu sürece daha güvenli ve daha huzurlu bir toplum haline geleceğimiz muhakkaktır.
Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum.
Bu duygularla, başta ilimizde görev yapan her kademedeki polislerimiz olmak üzere, üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan polis teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftasını kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Sabah
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Öğle
12:33
İkindi
16:11
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
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Kahta
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