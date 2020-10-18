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Vali Ayyıldız’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Vali Ayyıldız, “İnsan odaklı yönetim mirasımızın eseri olan muhtarlık, yaklaşık iki asırlık mazisiyle güzide bir müessesedir.

Vali Ayyıldız’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Vali Ayyıldız, “İnsan odaklı yönetim mirasımızın eseri olan muhtarlık, yaklaşık iki asırlık mazisiyle güzide bir müessesedir. Demokrasinin en ücra noktalara kadar ulaşmasını sağlayan önemli bir köprü durumundaki muhtarlık, son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha etkili ve verimli hale getirilerek güçlendirilmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2015 yılından itibaren her yıl 19 Ekim tarihi ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Devlet ile millet bütünleşmesinde hayati rol oynayan muhtarlarımız; vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikayetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara en hızlı ve etkin şekilde iletilmesi için yaşadıkları mahallenin adeta gözü kulağı olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlar gurur ve umut kaynağımızdır”
Muhtarların bir devletin gurur ve umut kaynağı olduğunu belirten Vali Ayyıldız, “Milletimizin güçlü iradesinin yerelde temsilcileri olan muhtarlarımız; gurur ve umut kaynağımızdır. Tarih boyunca vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer almış; aynı millî ruhla 15 Temmuz’da da milletimizin güzide temsilcisi, hizmetkârı olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde kıymeti daha çok anlaşılan muhtarlarımız; kültür ve değerlerimizin korunmasında, geleceğe aktarılmasında da önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlıklarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Onların dile getirdiği talep, istek ve şikayetleri çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şeklinde ifadesini bulan yönetim vizyonumuz; en küçük idari birimlerden, mahallelerden başlayarak ufuk çizdiğinde hayat bulabilir. ‘Önce insan’ diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar; tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diler; en içten selam ve saygılarımı sunarım" dedi.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
12:48
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
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