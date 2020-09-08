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Vali Balcı: "Bana bir şey olmaz" demeyin"

TOKAT HABERLERİ  | 08.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Ozan Balcı, ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışından uzak durulmasını isteyerek, “Sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım” dedi.Tokat’ta, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamaları yerinde denetlendi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışından uzak durulmasını isteyerek, “Sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım” dedi.
Tokat’ta, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamaları yerinde denetlendi. Gaziosmanpaşa Bulvarında yapılan denetimlere katılan Vali Balcı, banka şubelerini ve esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde biten denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Balcı, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle korona virüsle mücadelenin Tokat olarak devam ettiğini kaydetti. diyerek sözlerine başlayan Vali Dr. Ozan Balcı şunları kaydetti. Vali Balcı, yaptıkları denetimlerde vatandaşların kurallara uyuyor olmasından memnun olduğunu belirterek, “Tüm Tokatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Maske takmaya lütfen dikkat edin, sosyal mesafeye lütfen uyun, hijyen kurallarına uyun.Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek. Biz sonuçta toplum halinde beraberce yaşıyoruz. Bana bir şey olmaz diyemeyiz. Madem bu toplumla beraber yaşıyoruz, yaşlımız var, zayıfımız var, hastamız var, engellimiz var, kronik hastamız var. En azından onlara karşı sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım. Kurallara uymak insanları korur. Bu mücadeleyi el birliği ile omuz omuza vererek inşallah hep birlikte atlatacağız” dedi.
Vali Balcı, kentteki vaka sayıları ile ilgili sorulara ise “Daha öncede ifade ettiğim üzere 1 kişinin canı da, bin kişinin canı da bir. Bir kişinin canına bile zarar gelmesi bizim yüreğimizi dağlar. Bütün vatandaşlarımın canı çok önemli. Toplumla beraber yaşıyoruz. Yaşlımız var, engellimiz var, çok dikkat edeceğiz” şeklinde cevap verdi.
Vali Dr. Ozan Balcı ile birlikte denetimlere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri katıldı.

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