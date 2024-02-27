Vali Balcı, çığdan kurtulan yaralıları hastanede ziyaret etti

Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi mevkiinde düşen çığın seyir halindeki minibüsü şarampole sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada Başkale ilçesi nüfusuna kayıtlı Memihan Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ile karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak Van’daki hastanelere sevk edildi. Van Valisi Ozan Balcı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

