YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Vali Balcı uyardı: “Sorumluluk duygusundan vaz geçmeyin”

Vali Balcı uyardı: “Sorumluluk duygusundan vaz geçmeyin”

TOKAT HABERLERİ  | 16.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Ozan Balcı, korona virüs denetimlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım” dedi.Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında korona virüs denetimi Vali Ozan Balcı’nın öncülüğünde yapıldı.

Vali Balcı uyardı: “Sorumluluk duygusundan vaz geçmeyin”

Tokat Valisi Ozan Balcı, korona virüs denetimlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım” dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında korona virüs denetimi Vali Ozan Balcı’nın öncülüğünde yapıldı. Vali Balcı, vatandaşlara esnafları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Kentte denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali Balcı, Tokatlıların bu mücadeleye destek verdiğini gözlemlediklerini söyledi. Vali Balcı, ”Sağlık ordumuz, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve onlara yardımcı olan idari ve teknik personelle beraber bir büyük mücadele veriyor. Bütün devlet teşkilatı olarak, kurumları olarak, Tokatlı hemşehrilerimiz olarak biz de omuz omuza, el ele bu mücadeleye destek veriyoruz. İnşallah gevşetmeden, yılmadan, pes etmeden bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım” diye konuştu.

Vali Balcı uyardı: “Sorumluluk duygusundan vaz geçmeyin”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
Kalabak Mahallesi’ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak
Kalabak Mahallesi’ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti
Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti

Tokat Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:24
İkindi
15:27
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Akademi Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Onur Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
Başkan Eroğlu söz vermişti, yıkım başladı
Başkan Eroğlu söz vermişti, yıkım başladı
Tokat Tso’da Seçimlere Doğru
Tokat Tso’da Seçimlere Doğru
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.