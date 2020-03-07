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Vali Baruş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 07.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yarınlarımızı inşa edecek nesillerimizi yetiştirecek olan kadınlarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak, toplumun her alanında hak ettiği saygıyı göstermek en asli görevlerimizdendir” dedi.Vali Baruş, 8 Mart 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasının ardından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak tüm dünyada kutlandığını ifade etti.

Vali Baruş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yarınlarımızı inşa edecek nesillerimizi yetiştirecek olan kadınlarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak, toplumun her alanında hak ettiği saygıyı göstermek en asli görevlerimizdendir” dedi.
Vali Baruş, 8 Mart 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasının ardından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak tüm dünyada kutlandığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına büyük değer verdiğini ve Türk kadınının siyasi ve toplumsal hayatta birçok ülkenin kadınından önce söz sahibi olduğunu belirten Baruş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Türk kadını, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Malazgirt Zaferinde, Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğu kahramanlığını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de vatanı, bayrağı, ezanı için en ön saflarda yerini alarak özünden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha göstermiştir. Milletimizin geleceği, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimizi yetiştirecek olan kadınlarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak, toplumun her alanında hak ettiği saygıyı göstermek en asli görevlerimizdendir. Toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği, alın teri, katkısı ve duası bulunan; sevgi, merhamet, şefkat timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

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