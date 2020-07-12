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Vali Baruş’tan Anayurt Bulvarına tam not

MALATYA HABERLERİ  | 12.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ikinci etabında düzenleme ve yapım çalışmaları gerçekleştirilen Anayurt Bulvarı’nda incelemelerde bulundular.

Vali Baruş’tan Anayurt Bulvarına tam not

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ikinci etabında düzenleme ve yapım çalışmaları gerçekleştirilen Anayurt Bulvarı’nda incelemelerde bulundular. Vali Baruş, bulvarda yapılan düzenlemelere tam not verdi.
Çevre yoluna eş olarak yapılan ve tren yolu boyunca devam edip Sivas Yoluna bağlanan Anayurt Bulvarının Özsan Sanayi Sitesi girişi yapım çalışmaları devam ediyor. Söz konusu noktadaki çalışmaları Vali Baruş ve Başkan Gürkan yerinde incelediler. Vali Baruş ve Başkan Gürkan, yolu gezerek çalışmaların geldiği aşamayı gözlemlediler. Vali Baruş, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek beğenisini ifade etti.
Vali Baruş ve Başkan Gürkan, esnafları da ziyaret ederek bulvarla ilgili düşünceleri hakkında konuştular. Beğenilerini ifade eden esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.
15 kilometrelik bir güzergahı kapsayan Anayurt Bulvarında ikinci etap düzenleme ve yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Özsan Sanayi üzerinden Sivas Yolu ve Ankara Asfaltı bağlantısı sağlanmış olacak.

Vali Baruş’tan Anayurt Bulvarına tam not

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