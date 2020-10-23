Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından başlattığı aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’de göreve başlamasının ardından gelenek haline getirdiği aile ziyaretlerine bu hafta Turan ailesini ziyaret ederek sürdürdü. Vali Becel, Turan ailesi ile bir süre görüşürken ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Becel’in aile ziyaretine Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener eşlik etti.

