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Vali Becel, Avanos’ta şehit ailesini ziyaret etti

09.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Vali Becel, Avanos’ta şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos’ta bulunan şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin’in ailesini ziyaret etti.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde Avanos Kaymakamı Olgun Öner ile 2019 yılında Şanlıurfa’nı Akçakale ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Şevket Tekin’in ilçedeki ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos’ta bulunan şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin’in ailesini ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde Avanos Kaymakamı Olgun Öner ile 2019 yılında Şanlıurfa’nı Akçakale ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Şevket Tekin’in ilçedeki ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre görüşen Vali Becel ailenin istek ve taleplerini dinledi. Vali Becel, şehit ailesi ile bir süre görüşürken devlet olan her zaman yanında olduklarını ne zaman bir ihtiyaçları olduğunda kendilerini çekinmeden aramalarını istedi.

Vali Becel, Avanos’ta şehit ailesini ziyaret etti

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