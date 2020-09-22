Vali Becel, Gülşehir’de köy ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından yapmış olduğu ilçe ziyaretlerinin ardından köy ziyaretlerine başladı. Gülşehir ilçesine bağlı köyleri beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve ilçe protokolü ile ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel burada vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Vali Becel’e köy kadınları tarafından büyük ilgi gösterildiği dikkatlerden kaçmazken Vali Becel, Terlemez, Fakuşağı, Abuşağı, Hacıhalilli, Emmiler, Hamzalı ve Eğrikuyu köylerini ziyaret etti.



PARTNER Hande Erçel eridi