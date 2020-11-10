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Vali Becel, Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, merkez ilçeye bağlı Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti.

Vali Becel, Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, merkez ilçeye bağlı Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti. Güvercinlik köyünde vatandaşlar ile bir süre görüşen Vali Becel, köylülerin istek ve taleplerini dinledi.
Nevşehir Valisi daha sonra ise Çardak köyünü ziyaret ederek Köy Muhtarı Adem Özer’den köyde yapılan çalışmalar ve yapılması talep edilen istekleri dinledi. Daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla buluşan Vali Becel köylülerin istek ve taleplerini dinlemesinin ardından köyden ayrıldı.

Vali Becel, Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti

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