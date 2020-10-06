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Vali Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada köylülerin istek ve taleplerini dinlemeye devam etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada köylülerin istek ve taleplerini dinlemeye devam etti. Vali İnci Sezer Becel’in köy ziyaretlerinde Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu’nun yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik ederken köy halkının istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel istek ve taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.
Vali Becel köy muhtarları ile de bir süre görüşerek köyler hakkında bilgiler aldı.

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