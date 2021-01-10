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Vali Becel, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

10.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Vali Becel, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla KGK İl Başkanlığını ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla KGK İl Başkanlığını ziyaret etti. Vali Becel, KGK İl Başkanı Tolga Karaca ile bir süre görüşerek gazetecilerin sorunlarını dinledi.
Vali Becel ziyarette yaptığı açıklamada, “Gecesini gündüzüne katarak kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyorum. Göreve geldiğim günden itibaren bizlere destek veren basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. KGK İl Başkanı Tolga Karaca’da açıklamasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Becel, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

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