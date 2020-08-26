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Vali Becel, okul ziyaretlerinde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ‘Okul Ziyaretleri’ kapsamında Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, H.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ‘Okul Ziyaretleri’ kapsamında Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu, Şehit Semih Turgut Ortaokulu, Şehit Furkan Demir İmam Hatip Ortaokulu ve Nevşehir Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.
Okullara yaptığı ziyaretler sırasında ilk olarak okul müdürlerinden öğrenci sayısı, okulun fiziksel durumu ve okul güvenliği hakkında bilgi alan Vali Becel, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.
Vali Becel, okullardaki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorun ya da ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.
Vali Becel öğretmenlerle yaptığı görüşmede “Evlatlarımızın, en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Eğitimde başarı öğrenci, öğretmen, veli ve idare ile işbirliği içerisinde hareket edilmesi ve iletişim kanallarının açık olması sayesinde gerçekleşiyor. Bu dayanışmayı gerçekleştiren okullarımızda bunun sonuçlarını görüyoruz. Bir an önce pandemi sürecinin sona ermesini ve çocuklarımızın okullarına yeniden kavuşmalarını ümit ediyorum ” diye konuştu.
Okul ziyaretlerinde Vali Becel’e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de eşlik etti.

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