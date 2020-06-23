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Vali Becel, Paşabağları ve Zelve Açık Hava Müzesini ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Zelve Açık Hava Müzesi ve Paşabağları ören yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Kapadokya bölgesinin en önemli turistik yerlerinden biri olan Zelve Açık Hava Müzesi ören yeri ve Paşabağları’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Vali İnci Sezer Becel, esnafları ziyaret ederek, kendilerine hayırlı bol kazançlar diledi.Burada bulunan esnaflar ise Vali Sezer Becel’e, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görenin hayırlı olması temennisinde bulundular.Vali Sezer Becel’in ziyaret ve incelemelerine Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Kapadokya Alan Başkanlığı Grup Başkanı Cihan Çalık ve Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici de eşlik etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Zelve Açık Hava Müzesi ve Paşabağları ören yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kapadokya bölgesinin en önemli turistik yerlerinden biri olan Zelve Açık Hava Müzesi ören yeri ve Paşabağları’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Vali İnci Sezer Becel, esnafları ziyaret ederek, kendilerine hayırlı bol kazançlar diledi.
Burada bulunan esnaflar ise Vali Sezer Becel’e, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görenin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Vali Sezer Becel’in ziyaret ve incelemelerine Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Kapadokya Alan Başkanlığı Grup Başkanı Cihan Çalık ve Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici de eşlik etti.

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