YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Vali Becel, şehit ailesi ve Gazi ziyaretinde bulundu

Vali Becel, şehit ailesi ve Gazi ziyaretinde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli’de şehit düşen Er Kasım Er’in ailesini ve Şırnak’ta teröristlere girilen çatışma sonrasında Gazi düşen Er Ali Bağ’cıyi ziyaret etti.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Er Kasım Poyraz’ın ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli’de şehit düşen Er Kasım Er’in ailesini ve Şırnak’ta teröristlere girilen çatışma sonrasında Gazi düşen Er Ali Bağ’cıyi ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Er Kasım Poyraz’ın ailesini ziyaret etti. Vali Becel şehit ailesi ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmazken, şehit ailesinin istek ve taleplerini dinledi.
“Vali Becel Gazi ve ailesini ziyaret etti”
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada Gazi olan Er Ali Bağcı ve ailesini ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit aileleri ve Gazileri ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Becel, Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada Gazi olan Er Ali Bağcı ve ailesini evinde ziyaret etti. Gazi Bağcı ile bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gazi Bağcı’nın çocukları ile de yakından ilgilendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Söylenecek çok şey var' 'Söylenecek çok şey var'
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Diz ağrılarına robotik çözüm
Diz ağrılarına robotik çözüm

Nevşehir Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:30
İkindi
15:31
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Dörtkol Eczanesi
Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yücel Menekşe’ye Yılın Basın Onur Ödülü
Yücel Menekşe’ye Yılın Basın Onur Ödülü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.