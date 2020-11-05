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Vali Becel, şehit ailesi ve gazi ziyaretinde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi aile ziyaretlerine devam ediyor.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 2011 yılında Diyarbakır’da şehit olan Jandarma Er Basri Çelik’in ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Becel, şehit ailesi ve gazi ziyaretinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi aile ziyaretlerine devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 2011 yılında Diyarbakır’da şehit olan Jandarma Er Basri Çelik’in ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, şehit ailesinin istek ve taleplerini dinlerken Nevşehir Valiliği olarak her zaman yanların olduklarını ifade etti.
“Vali Becel Gazi ailesini unutmadı”
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit ailesini ziyaretinin ardından 1958 yılında Gazi olan Er Nuri Tuncel ve ailesini ziyaret etti. Gazi Er Nuri Tuncel ve ailesi ile bir süre görüşen Vali İnci Sezer Becel’in ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener’de eşlik etti.

Vali Becel, şehit ailesi ve gazi ziyaretinde bulundu

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