Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1994 yılında şehit düşen polis memuru Ahmet Kara’nın ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor. Vali Becel, 1994 yılında Balıkesir’de şehit düşen polis memuru Ahmet Kara’nın Nevşehir’de yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel şehit ailesinin istek ve taleplerini dinlerken Nevşehir Valiliğinin kapısının her zaman açık olduğu herhangi bir istek ve talebiniz olursa her zaman yanınızdayız mesajı verdi.



