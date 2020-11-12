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Vali Becel şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1990 yılında Hacıbektaş’ta geçirdiği trafik kazası sonrasında şehit düşen Bekçi Kadir Kaya’nın ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1990 yılında Hacıbektaş’ta geçirdiği trafik kazası sonrasında şehit düşen Bekçi Kadir Kaya’nın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre görüşen Vali İnci Sezer Becel, kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederken ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Becel, Polis Gazisini ziyaret etti
1991 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Polis Memuru İhsan Biçkin’i ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Gazi Biçkin ve ailesi ile bir süre görüştü. Gazi Biçkin ve ailesinin istek ve taleplerini de dinleyen Vali Becel bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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