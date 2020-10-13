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Vali Becel, trafik kontrol noktasında araç sürücülerini uyardı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, terminal kavşağında trafik kontrol noktasını ziyaret ederek burada araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı terminal kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, terminal kavşağında trafik kontrol noktasını ziyaret ederek burada araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı terminal kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Burada görevli polis memurları ile bir süre görüşen Vali Becel, araç sürücüleri ile de bir süre sohbet etti. Vali Becel trafikte bulunan sürücülere trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konularında da uyarılarda bulundu.

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