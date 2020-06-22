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Vali Becel ve Başkan Arı, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri denetledi.Vali Sezer ve Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bir süre kapalı kalan ve geçtiğimiz haftalarda yeniden hizmet vermeye başlayan pazar yerini gezdi.Belediye Başkanı Arı, Vali Sezer’e pazar içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ve zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında bilgi verdi.Pazarda alınan korona virüs tedbirlerini denetleyen Sezer ve Arı, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.Pazarcı esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Sezer ve Arı, alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre sohbet etti.Vali Sezer ve Başkan Arı’ya incelemeleri sırasında Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt’ta eşlik etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri denetledi.
Vali Sezer ve Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bir süre kapalı kalan ve geçtiğimiz haftalarda yeniden hizmet vermeye başlayan pazar yerini gezdi.
Belediye Başkanı Arı, Vali Sezer’e pazar içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ve zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında bilgi verdi.
Pazarda alınan korona virüs tedbirlerini denetleyen Sezer ve Arı, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Pazarcı esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Sezer ve Arı, alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre sohbet etti.
Vali Sezer ve Başkan Arı’ya incelemeleri sırasında Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt’ta eşlik etti.

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