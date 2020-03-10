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Vali Bektaş, Kemalettin Can Yaman Anaokulu’nun açılışını yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hayırsever işadamı Kemalettin Yaman tarafından oğlu adına yaptırılan 4 derslikli Kemalettin Can Yaman Anaokulu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın katıldığı törenle açıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hayırsever işadamı Kemalettin Yaman tarafından oğlu adına yaptırılan 4 derslikli Kemalettin Can Yaman Anaokulu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın katıldığı törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde konuşan Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, işadamı Kemalettin Yaman’a yapmış oldukları yatırımlar için teşekkür etti.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, bu anlamlı açılışın gerçekleştirilmesinde başta hayırsever işadamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “ Bu okulumuzda yetişecek olan yavrularımızın, gelecekte ülkemiz için önemli birer şahsiyet olmaları temennisiyle anaokulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Bektaş hayırsever işadamı Kemalettin Yaman’a plaket takdim ederek anaokulun kurdelesini kestikten sonra beraberindeki heyet ile birlikte okulda incelemelerde bulundu.

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