YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Vali Bektaş, mini lavuar tesisini inceledi

Vali Bektaş, mini lavuar tesisini inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta Akkurt Madencilik tarafından yapılan ve İstanbul Teknik Üniversitesi maden bölümü öğrencilerinin öğrenimi için bağışlanan mini lavuar tesisini inceledi.Gelik beldesinde bulunan Akkurt madenciliğe ait minyatür lavuar ve lavuar tesisini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı Murat Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Müdürü Umut Sefer Güneş ile çok sayıda davetli topluluğu da incelemede hazır bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta Akkurt Madencilik tarafından yapılan ve İstanbul Teknik Üniversitesi maden bölümü öğrencilerinin öğrenimi için bağışlanan mini lavuar tesisini inceledi.
Gelik beldesinde bulunan Akkurt madenciliğe ait minyatür lavuar ve lavuar tesisini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı Murat Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Müdürü Umut Sefer Güneş ile çok sayıda davetli topluluğu da incelemede hazır bulundu. Gezide yetkililer tarafından Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş’a İTÜ’ye gönderilecek olan mini lavuar tesisi hakkında bilgiler aktarıldı.
Yüzde 60 karla yapılan yerli ve milli minyatür lavuarı inceleyen Vali Erdoğan Bektaş, inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bektaş yaptığı açıklamada "Uzun zamandan beri yapmaya ve söylemeye çalıştığımız işler bugün görülür hale gelmiştir. Ekonomik ve milli kalkınma modelleri arasında bir kümelenme faaliyeti içerisindeyiz. Bu bir kümelenme ve yeni kalkınma modelleri arasından birisidir. Biz burada Zonguldak’ın gerçeklerinden hareket ederek il merkezinde bir maden bünyesinde maden makineleri üretimi konusunda bir kümelenme tasarlıyoruz. Zonguldak’ın gerçeği kömür ve maden ise o zaman bunu olması gerektiği şekilde yapmak zorundayız. Amerika’yı yeniden keşif etmemize gerek yok. Kömür aşağıda var ve kömür bir değerse bunun gereği yapılması gerekiyor. Zonguldak’ta rantabıl ve kabul edilebilir rakamlarla bir hale geliyor. Eğer tabii ki bu teknolojileri uygulamayı başarabilirsek. Biz de bu işin bir ucundan tutuyoruz kömür madenlerinde ve diğer madenlerde ihtiyacımız olan makineleri Zonguldak’ta var olan makine ve kültür birikimini devreye alarak kendimiz üretmek istiyoruz” dedi.
Uygun paydaşlar ile yerli ve milli ürünün büyük katkı sağlayacağını belirten Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’da yaptığı konuşmasında “Yeraltı madenciliği bütün riskleri taşıyan bir sektördür. Biz Kurum olarak belirli yapılanmaları yaptık ve bu yapılanmalar bizim önümüzü açıyor. Bizim ocaklarda kullanılmak üzere yurtdışından aldığımız müştemilat malzemeleri vardır. Şu anda bunun dünyada uygulandığı yer yok. Tayland ve Çin’de bir kısım kullanıyor. Sayın valimizin öncülüğünde kurulan müştemilat yerleştirildi. Bizim yurt dışından 10 milyon TL’ye aldığımız müştemilat burada 4 milyon TL’eye imal edeceğiz. Biz kurumun tarihini değiştirecek önemli hamleler yapıyoruz. Bu hamlelerden bir tanesi de temsa üzerinden yerlileştirdik. Bu işin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesinin bir ucunda İstanbul Teknik Üniversitesi bir ucunda da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi vardır. Uygun paydaşları bulursanız onlarda kazanıyor sizde kazanıyorsunuz" şeklinde konuştu.
Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı Murat Uzun; “Ben bugün Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı olarak çok mutluyum. İş adamlarımız Alaattin kurnaz ve Bahattin Kurnaz gerçekten madencilikle ilgili önemli bir yeri var. Madencilikte önemli bir hizmet yerine getirecek İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İş adamı Bahattin Kurnaz ise; “ Nes Max 11 olarak önce Ocak’tan çıkaracağımız kömürün destek mekanize dediğimiz sistemini geliştirdik. Ocaktan çıkan yıkamak için daha verimli bir cihaz geliştirdik umarım hayırlı olur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Zonguldaklı 5 sporcu milli formayı kaptıZonguldaklı 5 sporcu milli formayı kaptı
Halk pazarında fiyatlar cep yakıyorHalk pazarında fiyatlar cep yakıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Oktay Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladılar

Sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladılar

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.