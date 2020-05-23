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Vali Bektaş, Ramazan Bayramı’nı kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Erdoğan Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Millet olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının içtenlikle idrak edildiği, yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Erdoğan Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Millet olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının içtenlikle idrak edildiği, yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu bir yaşam dileklerimle saygılar sunuyorum."

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Yeditepe Eczanesi
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Dilan Eczanesi
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