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Vali Bektaşoğlu Siirt’e atanan personellerle buluştu

SİİRT HABERLERİ  | 08.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca kente atanan 35 teknik ve sağlık personeli ile bir araya geldi.Bakanlıkça ataması yapılan 19 veteriner hekim, 15 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisinin göreve başlaması dolayısıyla valilikteki konferans salonunda tören düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca kente atanan 35 teknik ve sağlık personeli ile bir araya geldi.
Bakanlıkça ataması yapılan 19 veteriner hekim, 15 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisinin göreve başlaması dolayısıyla valilikteki konferans salonunda tören düzenlendi. Burada konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, zengin tarım potansiyeline sahip olan kentin tarımsal marka ürünleri olan Siirt fıstığı, Pervari balı, Zivzik narının ekonomik önemine değindi. Kentin kalkınmasında zirai ve hayvansal üretim ile tarıma dayalı sanayinin lokomotif güç oluşturacağına işaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, tarım sektörüne atanan teknik personelden her zaman sahada olmalarını, bağlarda, fıstık bahçelerinde, yaylalarda çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olmalarını istedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, göreve başlayan personele başarı diledi.

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