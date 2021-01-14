Vali Bilal Şentürk, Bozüyük’te yeni ADSM inşaatında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük’e Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan ve geçtiğimiz günlerde yer teslimi yapılarak hafriyat çalışmalarına başlanılan ikinci büyük sağlık yatırımı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürü Vekili Ferhat Damkacı ve müteahhit firma yetkililerinden inşaat çalışmaları ve proje ile ilgili bilgi aldı.

Şentürk’e ziyareti sırasında Kaymakam Hasan Yaman, İl Sağlık Müdür V. Ferhat Damkacı ile Müdür Yardımcıları, Başhekim Dr. Kenan Koçak, İdari ve Mali İşler Müdürü Necati Çolak eşlik etti. ve yüklenici firma yetkileriyle birlikte inşaatı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde incelemede bulunarak, Müdür V. Ferhat Damkacı ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak projede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakımevi yer alacak ve ilçenin 2. büyük sağlık yatırımı olacak.

