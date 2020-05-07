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Vali Bilmez başarılı trafikçileri ödüllendirdi

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline belge verdi.Valilikte gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Vali Bilmez, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline belge verdi.
Valilikte gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Vali Bilmez, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Vali Bilmez, “Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, başarılı emniyet ve jandarma trafik personeline başarı belgelerini verdi.
Program fotoğraf çekimiyle son buldu.

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