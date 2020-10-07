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Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti

VAN HABERLERİ  | 07.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Çatak İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.Vali BilmezÇatak ziyaretininde Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Çatak İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.
Vali BilmezÇatak ziyaretininde Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle meydanında mahalleliyle bir araya gelen Vali Bilmez, mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Bilgi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelerek öneri ve tavsiyelerde bulundu. Okul ziyaretinden sonra Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Arıtma Atıksu Tesisi çalışmalarını yerinde inceledi Tesiste bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vaski Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan bilgi alan Vali Bilmez, buradaki incelemelerini bitirdikten sonra muhtarlarla bir araya gelmek için Çatak Belediyesine geçti. Çatak Belediyesi Konferans Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleşen toplantıda Vali Bilmez, ilçede Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı ve devam eden çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Daha sonra muhtarlara söz veren Vali Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı.
Vali Bilmez’e ilçe ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşlik etti.

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