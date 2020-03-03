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Vali Bilmez, deprem bölgesine yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 18:17 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin hasar verdiği Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallerinde vatandaşla bir araya gelerek kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi.Sabah saatlerinde Başkale’ye gelen Vali Bilmez, ilk olarak Özpınar Mahallesi’ni ziyaret ederek burada kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin hasar verdiği Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallerinde vatandaşla bir araya gelerek kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi.
Sabah saatlerinde Başkale’ye gelen Vali Bilmez, ilk olarak Özpınar Mahallesi’ni ziyaret ederek burada kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Çadır kentte yapılan çalışmalar ve süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, çadırlarda kalan minik çocuklarla da yakından ilgilendi. Sohbet ettiği minik çocukların yaptığı resimleri tek tek inceleyen Vali Bilmez, miniklerin sevinçlerine ortak oldu. Ardından Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerine geçen Vali Bilmez, burada mahalleli ile hasbihal ederek kurulan çadırlar, konteynerler ve yapılacak kalıcı konutlar hakkında bilgi verdi.
Yapılacak deprem konutlarının hibe olmayacağını vurgulayan Vali Bilmez, hak sahiplerinin 20 yıl yapılandırmayla geri ödeme yapacağını ifade etti. Vali Bilmez, mahalleliden birlik içinde hareket etmelerini isteyerek, çalışanlara yardımcı olmalarını ve böylece sürecin daha hızlı yürüyeceğini dile getirdi.
Mahalle ziyaretlerinden sonra Vali Bilmez, Başkale Kaymakamlığındaki kriz merkezinde son durum değerlendirmesi yaptı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e deprem bölgesindeki ziyarette; Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri de eşlik etti.

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