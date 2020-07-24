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Vali Bilmez, ‘Nüfus Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Van’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Genel Müdür Aygöl, Vali Bilmez’le bir süre makamında görüştü.

Van’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Genel Müdür Aygöl, Vali Bilmez’le bir süre makamında görüştü. Daha sonra Vali Bilmez ve Genel Müdür Aygöl, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda Nüfus Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısında ilçe nüfus müdürleriyle bir araya geldi. İlçe nüfus müdürlerinin kendini tanıttığı toplantı, ilçelerdeki eksiklikler ve taleplerle devam etti.
İlk defa bir genel müdürün Van’a gelerek müdürlerin sorun ve taleplerini dinlemesi personelin motivesi açısından önemli bulduğunu ifade eden Vali Bilmez, nüfus personelinin fedakarca çalıştığını ve iş yükünün fazla olduğu söyledi.
Daha sonra il genelinde 1 Ocak 2017 ile 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında verilen yeni kimlik kartının ilçelere göre dağılım istatistiklerinin sunum eşliğinde gösterildiği toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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