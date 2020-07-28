Vali Bilmez, Tuşba Belediyesi hizmet binasında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımı devam eden Tuşba Belediyesinin hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Tuşba Belediyesinin Erciş kara yolu üzerinde bulunan yerleşkesine gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından karşılandı. Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen ve bitme aşamasına gelen belediyenin hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Bilmez’e bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyenin şimdiye kadar bir hizmet binasının olmadığını ve vatandaşlara hep prefabriklerde hizmet verdiklerini ifade etti. Hizmet binasının, personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi, çağın gereksinimlerine cevap vermesi, güncel uygulama ve yönetmeliklere göre inşa edildiğini dile getiren Başkan Akman, “Tuşba’mızın 50 yıl sonraki nüfus planlaması göz önünde bulundurularak temelini attığımız hizmet binamız büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah en kısa sürede hizmete açarak Tuşbalılar hak ettiği bir ortamda hizmet alacaklar” dedi.

Bölgede eşine az rastlanılan bir mimari yapıya sahip olan hizmet binasının tüm katlarını gezerek bilgi alan Vali Bilmez, bundan sonraki hizmetlerin verimli, hızlı, daha donanımlı ve günümüz teknolojisine uygun olarak tasarlanmış olmasından dolayı başta Belediye Başkan Salih Akman olmak üzere ekibine teşekkür etti.

