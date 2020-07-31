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Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, şehit ailelerini ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 31.07.2020 00:27 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban bayramı ziyaretlerine şehit aileleriyle başladı.Her bayram olduğu gibi Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban bayramı ziyaretlerine şehit aileleriyle başladı.
Her bayram olduğu gibi Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’e şehit aileleri ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman eşlik etti. İlk olarak Çatak’ta şehit olan Güvenlik Korucusu Fuat Kaçan’ın Abdurrahman Gazi Mahallesindeki evini ziyaret eden Vali Bilmez ve Meral Bilmez’i şehidin ailesi karşıladı. Evde şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından aile fertleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra 1996 yılında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Tahir Özbey’in ailesini ziyaret etti. Şehit Özbey’in İstasyon Mahallesindeki evinde şehit babası Niyazi Özbey tarafından karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, burada da şehidimize dualar okudu.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, ziyareti tamamlayarak 2012 yılında Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde şehit olan Polis Memuru İsmail Öztürkçü’nün ailesini ziyaret etti.
Şehidin Ağabeyi Nevzat Öztürkçü tarafından karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından konuşan Vali Bilmez, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyleyerek ziyaretlerini tamamladı.

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