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Vali Bilmez’den ‘1 Mayıs’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 23:00 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yayımladığı mesajda, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli dayanışma günlerinden biri ve toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur ve tüm çalışanların emeklerine verilen değerin ve saygının bir ifadesi olan 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yayımladığı mesajda, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli dayanışma günlerinden biri ve toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur ve tüm çalışanların emeklerine verilen değerin ve saygının bir ifadesi olan 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. İşçi ve emekçilerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz, ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmaktadır. Emekçilerimizin, ülkemizin ve ilimizin kalkınması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve büyüme hedeflerine ulaşması gayesiyle büyük bir erdemle çalışmaları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:03
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:04
Yatsı
20:30

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
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