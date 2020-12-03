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Vali Bilmez’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 10:01 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Bilmez, mesajında, “Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını koruyarak, refahını en üst düzeye çıkarmak ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler kararıyla 1992’den bugüne Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını koruyarak, refahını en üst düzeye çıkarmak ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler kararıyla 1992’den bugüne Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engel elde, kolda, gözde değil aslında kalplerde, vicdanlardadır. Engel bedenlerde değil gönüllerdedir. Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeden toplumsal birlikteliği sağlayamayız. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi, onların sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması sosyal devletin bir gereği olarak bizim en önemli görevimizdir. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan diğer bazı sorunların da herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
07:00
Öğle
12:01
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
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