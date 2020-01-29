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Vali Bilmez’den İl Göç İdaresinin personeline belge

VAN HABERLERİ  | 29.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göç konusunda Türkiye’nin en yoğun merkezi olan ve başarılı çalışmalara imza atan Van Göç İdaresi personeline başarı belgesi verdi.Türkiye’nin İran sınırındaki ili Van’da illegal yollarla ülkemize giriş yapan başta düzensiz göçmenler olmak üzere bütün yabancılara yönelik çalışmalarda valilik bünyesinde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi, 2019 yılında büyük başarılara imza attı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göç konusunda Türkiye’nin en yoğun merkezi olan ve başarılı çalışmalara imza atan Van Göç İdaresi personeline başarı belgesi verdi.
Türkiye’nin İran sınırındaki ili Van’da illegal yollarla ülkemize giriş yapan başta düzensiz göçmenler olmak üzere bütün yabancılara yönelik çalışmalarda valilik bünyesinde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi, 2019 yılında büyük başarılara imza attı. Düzensiz göçmenler yıllara bağlı olarak artış göstermiş ve 2019 yılında 40 bin 180 göçmen yakalanmıştır. Bu göçmenlerden 4 bin 657’si ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere sınır dışı edilmiştir. Sınır birlikleri tarafından yapılan operasyonlarda da ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 38 bin 634 kişi engellenmiştir. Yine kolluk kuvvetlerince 597 kaçakçılık olayına yapılan müdahalede, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 246 kişi tutuklanmıştır.
Bu çalışmalarda en önemli aktör olan ve yoğun bir çalışma gösteren Van İl Göç İdaresinin Erciş yolu üzerindeki hizmet binasını Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte ziyaret etti. Fedakarca görevini yapan personelleri ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca’yı tebrik eden Vali Bilmez, personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.
2020 yılında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelenin daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğinin vurgulandığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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