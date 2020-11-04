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Vali Bilmez’den Özalp ilçesindeki yangından zarar gören esnafa ziyaret

VAN HABERLERİ  | 04.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, dün Özalp ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören pasajda incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.Vali Bilmez, ilçe merkezinde Rus Pazarı olarak adlandırılan pasajda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafla görüşüp yetkililerden bilgi aldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, dün Özalp ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören pasajda incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Bilmez, ilçe merkezinde Rus Pazarı olarak adlandırılan pasajda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafla görüşüp yetkililerden bilgi aldı. Yangının olduğu pasajda inceleme yaptıktan sonra kaymakamlık binasında pasaj esnafıyla bir araya gelen Vali Bilmez, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. İş yerlerinin kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Vali Bilmez, “Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor. Adli soruşturmayla olayın farklı bir boyutu olup olmadığı da değerlendirilecek” şeklinde konuştu.
Soruşturmaların tamamlanmasının ardından enkazın en kısa süre içerisinde kaldırılacağını ifade eden Vali Bilmez, "Pasajda bulunan iş yerleri içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Savcılık şu anda yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yaklaşık 20 yıllık bir kooperatif işletmesidir. İlçenin en işlek pasajı aynı zamanda. Kısa süre içinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın" dedi.
Esnafın taleplerini de dinleyen Vali Bilmez, ziyaretini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.
Vali Mehmet Emin Bilmez’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Özalp Kaymakamlığına vekalet eden Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman da eşlik etti.

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