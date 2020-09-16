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Vali Bilmez’den pazar esnafına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 16.09.2020 20:24 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cevdetpaşa Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla hasbihal etti.Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinçle tezgah açan esnafla sohbet eden Vali Bilmez, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cevdetpaşa Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla hasbihal etti.
Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinçle tezgah açan esnafla sohbet eden Vali Bilmez, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlattı. Vali Bilmez, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da pazarın durumu, sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine sohbet etti.
Vatandaşların talep, şikayet ve sorunlarını da dinleyen Vali Bilmez, sorunların takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurguladı. Vali Bilmez, kendi tezgahını kuran 25 yaşındaki pazarcı Özlem Garip’i ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Garip’i tebrik eden Vali Bilmez, alın teriyle kazanç sağlayan esnafı çok önemsediğini ifade etti.
Pazarcı esnafı Garip’le hatıra fotoğrafı çeken Vali Bilmez, "Devletimizin ve milletimizin imkanları ile her zaman sizin yanınızdayız. Esnafların pazar yerindeki fiziki alanlarla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.
Vatandaşlar da, denetim yapan Vali Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederek bu tür denetimlerin sürekli yapılmasını istediler.

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